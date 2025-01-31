Cezayir ve Rusya'dan Bilim ve Teknoloji Alanında 9 İşbirliği Anlaşması

Cezayir ve Rusya, Bilim ve Teknoloji Alanında 9 İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Cezayir ile Rusya, bilim ve teknoloji alanındaki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla toplamda 9 anlaşma imzaladı. Bu gelişme, iki ülke arasında ekonomik ortaklığın genişletilmesi yönünde bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cezayir haber ajansı APS'nin aktardığı bilgiye göre, Cezayir-Rusya Ortak Hükümet Komitesi'nin 12. oturumu, başkent Cezayir'de gerçekleştirildi. Toplantıya, Cezayir Tarım Bakanı Yusuf Şerefe, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Patrushev, Cezayir Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Kemal Bedari ve Rusya Yüksek Öğrenim ve Bilimden Sorumlu Bakan Yardımcısı Konstantin Mogilevsky katıldı.

İki ülke, yüksek öğrenim ve bilim alanında bir mutabakat zaptı çerçevesinde imzalanan 9 işbirliği anlaşmasıyla, akademik ve bilimsel işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

İmza töreninin ardından, Cezayir Tarım Bakanı Şerefe, ortak komitenin 12. oturumunun başarıyla tamamlandığını belirtti. Bakan, 'kazan-kazan' ilkesine dayalı ortak yatırım projelerinin uygulanmasıyla Cezayir-Rusya işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Patrushev ise, ülkesinin Cezayir ile özellikle ekonomik alanlarda işbirliğini daha da derinleştirmeye hazır olduğunu ifade etti.