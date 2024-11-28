Cezayir ve Suudi Arabistan Arasında Güvenlik İşbirliği Görüşmeleri Yapıldı

Cezayir ve Suudi Arabistan Arasındaki Güvenlik İşbirliği

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdülaziz bin Suud önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki güvenlik işbirliği konuları masaya yatırıldı.

Suudi Bakan'ın Cezayir Ziyareti

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın bildirdiğine göre, Abdülaziz bin Suud, Cezayir'i ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildi. Görüşmede güvenlik işbirliğine dair detaylar paylaşılmadı. Bakan bin Suud'un Cezayir'e varış tarihi ve ziyaret süresi hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

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