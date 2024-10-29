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Cezayir ve Umman Arasında 8 İşbirliği Mutabakatı

Cezayir ve Umman, birçok alanda işbirliği için 8 mutabakat imzaladı. Tebbun ve Sultan Heysem buluştu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 20:20
Cezayir ve Umman Arasında 8 İşbirliği Mutabakatı

Cezayir ve Umman Arasındaki Yenilikçi Adım

Cezayir ile Umman, yatırım, finansal hizmetler, medya, çevre ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok önemli alanı kapsayan 8 işbirliği mutabakatını imzaladı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Umman Ziyareti

Resmi bir ziyaret için Umman'a giden Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, burada Sultan Heysem bin Tarık ile bir araya geldi. İki lider, bölgedeki güncel durumu değerlendirirken, iki ülke arasında işbirliğini geliştirmek üzere çeşitli yol haritaları üzerinde de durdular.

El-Alem Sarayı'nda İmzalar Atıldı

İki ülkenin liderlerinin görüşmesinin ardından, başkent Muskat'taki El-Alem Sarayı'nda, eğitim, yatırım, finansal hizmetler, medya, çevre ve sürdürülebilir kalkınma gibi pek çok alanı kapsayan 8 mutabakat belgesi imzalandı.

Önemli Bir Ziyaretin Başlangıcı

Cumhurbaşkanı Tebbun, 3 günlük Umman ziyaretinin başlangıcında, Mısır'dan gelerek burada tarihi bir buluşmaya imza atmış oldu. Eylül ayında gerçekleştirilen seçimlerde ikinci kez görevine devam eden Tebbun, bu süre zarfında ilk defa Umman'ı ziyaret etmiş oldu.

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