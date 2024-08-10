Cezayirli Boksör İman Halif'in Altın Madalya Coşkusu

Cezayirli Boksör İman Halif'in Altın Madalya Kutlaması

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, boks kadınlar 66 kilo kategorisinde ülkesini temsil eden İman Halif, altın madalya kazanarak köyünde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Tirat'ta Coşkulu Kutlama

Halif'in kazandığı madalya, Biban Mesbah köyünde dev ekranlar aracılığıyla topluca izlendi. Köylüler, Halif'in zaferiyle büyük sevinç yaşadı.

Köylülerin Görüşleri

Köylülerden Meryem Mahyuz, müsabakanın mükemmel geçtiğini belirterek, "Bu zafer bizi çok mutlu etti," dedi. Boks maçlarında hakemlik yapan Fayize Naci ise Halif'in başarısının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, "İman Halif zirvedeydi," dedi.

Halif'in hayranı Nişam Davudi ise, "Bu başarıyla mutluyuz. Tirat, şampiyon sporcularıyla dolu bir kent. Eğer burada kalkınmayı spor üzerinden sağlasak, neler olacağını bilemeyiz," şeklinde konuştu. Komşusu Kerim Muhtar da bu zaferin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Sonuçlar ve Tartışmalar

İman Halif, son 16 turunda İtalyan rakibi Angela Carini ile karşılaşmış ve karşılaşmanın 45. saniyesinde rakibinin ringden çekilmesi üzerine yeni bir zafere imza atmıştı. Ancak bu başarı, Halif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda uygunluk kriterlerini karşılayamadığı için diskalifiye edilmesi haberleri ile gölgelendi. Cezayirli sporcunun müsabakalardan çıkarılması için çeşitli girişimler de olmuştu.