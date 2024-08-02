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Cezayirli Kadın Boksör İman Halif'in Cinsiyet Tartışmalarına Yanıt Veren Açıklama

Cezayir Olimpiyat Komitesi, kadın boksör İman Halif'in cinsiyetiyle ilgili tartışmalara sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 19:06
Cezayirli Kadın Boksör İman Halif'in Cinsiyet Tartışmalarına Yanıt Veren Açıklama

Cezayirli Boksör İman Halif'e Destek Açıklaması

Cezayir Olimpiyat ve Spor Komitesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak kadın boksör İman Halif'in cinsiyetiyle ilgili tartışmalara yanıt vererek güçlü bir destek mesajı yayınladı.

Tartışmaların Ortaya Çıkışı

İman Halif, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalyan boksör Angela Carini ile yaptığı maçta 46. saniyede rakibini yenerek önemli bir başarıya imza attı. Ancak, bu maç sonrasında Halif'in cinsiyetiyle ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

Komiteden Gelen Yanıt

Cezayir Olimpiyat ve Spor Komitesi, Halif'e yönelik uluslararası medya tarafından yürütülen karalama kampanyasını kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanımız İman Halif'e yönelik asılsız iddiaları ve ahlak dışı tutumları şiddetle kınıyoruz," ifadeleri kullanıldı.

Olumsuz Saldırılara Tepki

Açıklamada, spor kariyeri için önemli müsabakalara hazırlanan Halif'in kişiliğine yönelik saldırıların tamamen ahlak dışı ve temelsiz olduğu vurgulandı. Bu saldırılara karşı gereken tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Test Süreci Sorunları

Öte yandan, İman Halif'in daha önceki 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan cinsiyet uygunluk testlerini geçemediği ve bu sebeple diskalifiye olduğu da spor kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Ancak, Olimpiyatlarda mücadele etmesine izin verilen iki boksörden biri olmayı başardı.

İtalya Başbakanı'nın Açıklamaları

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni da Halif'in 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışmasına dair eleştirilerde bulunarak, "Erkek genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın yarışmalarına girmemesi gerektiğini düşünüyorum," demişti.

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