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Cezira Eyaletinde Silahlı Şiddet Nedeniyle 46 Bin Kişi Yerinden Edildi

Sudan'ın Cezira eyaletinde silahlı şiddet nedeniyle 46 bin kişi yerinden edildi, şiddetin ardından büyük otorite kaybı yaşandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 18:53
Cezira Eyaletinde Silahlı Şiddet Nedeniyle 46 Bin Kişi Yerinden Edildi

Cezira Eyaletinde Artan Şiddet Olayları

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın ortasında yer alan Cezira eyaletinde geçen hafta artan silahlı çatışmalar sonucu 46 bin kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı. OCHA, yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Cezira eyaletinde yaşanan silahlı şiddet ve birçok saldırı sonucunda pek çok sivil vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaralanmalar meydana geldi," ifadelerine yer verdi.

Sivil Kaybı ve Yaşanan Krizin Boyutu

Açıklamada, "Sahadan gelen ilk raporlar, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) 20-25 Ekim tarihlerinde Cezira'nın doğusuna yönelik büyük bir saldırı düzenlediğini gösteriyor," denildi. Özellikle kadınlar ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet vakaları ile pazarların ve evlerin yağmalandığı, çiftliklerin yakılmasıyla büyük bir yıkım yaşandığı bildirildi.

Yerinden Edilenlerin Durumu

Yaklaşık 30 köy ve kasabada yaşayanların fiziksel saldırıya uğradığı, aşağılama ve tehditlere maruz kaldığı belirtilerek, bu durumun binlerce insanı güvenlik arayışına yönlendirdiği ifade edildi. Kalan bağımsız vatandaşların ise cinsiyet temelli şiddet ve can kaybı gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu vurgulandı ve yaralıların çoğunun acil tıbbi yardıma ihtiyacı olduğu bildirildi.

Sudan'daki İç Savaş ve Son Gelişmeler

Sudanlı Doktorlar Ağı, 26 Ekim'de Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırılarda 124 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede 30 yıl boyunca iktidarı elinde tutan Ömer el Beşir'in devrilmesinin ardından, halkın katılımıyla oluşturulan hükûmete karşı ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen çatışma, 18 aydan fazladır devam ediyor. Tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalırken, BM verilerine göre, Sudan'da 20 binden fazla insan yaşamını yitirirken, 11 milyondan fazla kişi yerinden edilmekte ve 25 milyon civarında insan insani yardıma ihtiyaç duymaktadır.

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