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Cezira Eyaletindeki İnsanlık Drama: HDK'den 79 Kişilik Zehirlenme ve 12 Ölüm

Sudan'da HDK'nin zehirli yiyecekleri ve saldırılarıyla yüzlerce can kaybı yaşanıyor. Cezira'da insani kriz derinleşiyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:23
Cezira Eyaletindeki İnsanlık Drama: HDK'den 79 Kişilik Zehirlenme ve 12 Ölüm

Cezira Eyaletinde Şiddet ve İnsani Kriz

Sudan'ın Cezira eyaletinde, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) dağıttığı yemekten zehirlenen 79 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu bölge, yaklaşık 19 aydır ordu ile HDK arasındaki çatışmaların gölgesinde kalmış durumda.

El-Hilaliyye’de Yaşananlar

Aktivistlerden oluşan Ortanın Çağrısı isimli sivil toplum örgütü, HDK'nin Cezira'nın el-Hilaliyye şehrini 14 gündür kuşattığını açıkladı. Şehir, büyük bir hapishaneye dönüştüğü ve orada yaşayanların temel yaşam gereksinimlerinden yoksun bırakıldığı belirtiliyor.

Çatışmalar ve Son Gelişmeler

Son iki gün içinde HDK'nin gerçek mermi kullanarak 12 kişiyi öldürdüğüne dair bilgi verildi. Ayrıca, Sudan Doktorlar Sendikası, Cezira eyaletinin doğusundaki bölgelerin HDK'nın başlattığı saldırılar nedeniyle insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Bu bölgelerde sistematik intikam saldırıları yaşandığı ifade ediliyor.

Uluslararası Tepkiler

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 28 Ekim'de Cezira'da artan silahlı şiddet nedeniyle 46 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkeler, yaşanan ihlalleri kınamış durumda.

Sudan'daki Genel Durum

15 Nisan 2023 tarihinden bu yana ordu ve HDK arasında süregelen çatışmalar, askeri reform ve entegrasyon üzerindeki anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor. Birleşmiş Milletlere göre, bu savaş nedeniyle 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 3 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etti, 11 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

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