Chagos Takımadaları'nın Morityus'a Devri İçin Olumlu Gelişmeler

İngiltere ve Morityus Arasındaki Görüşmelerde İlerleme Kaydedildi

İngiltere kontrolündeki Chagos Takımadaları, Hint Okyanusu'nda bulunan ve göstermiş olduğu stratejik önem dolayısıyla dikkatleri üzerine çeken bir bölge olarak gündemdeki yerini koruyor. Son gelişmelere göre, bu takımların Morityus'a devri sürecinde iki ülke arasında olumlu ilerlemeler kaydedildi.

Verimli Görüşmeler Sonrası Ortak Açıklama

İki ülkenin hükümetlerinden yapılan ortak açıklamada, yetkililerin Londra'da düzenlenen toplantıda Chagos Takımadaları ve en büyük adası Diego Garcia hakkında verimli görüşmeler gerçekleştirdikleri ifade edildi. Açıklamada, "Görüşmelerde olumlu ilerleme kaydedildi ve her iki tarafın menfaatine olacak bir anlaşmaya varılması için görüşmelere devam edilmektedir" denildi.

Egemenlik ve Üs İşletimi Konusunda Kararlılık

Ayrıca, açıklamada iki ülkenin, Morityus'un Chagos Takımadaları üzerindeki egemenlik hakkını tanıma konusunda kararlılıklarını yineledikleri ve Diego Garcia'daki askeri üssün uzun vadeli, güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlama hedefinde ortak hareket etme kararlılıklarını vurguladıkları belirtildi.

Chagos Takımadaları'nın Geleceği Açıklığa Kavuşuyor

İngiltere, Ekim 2024 itibarıyla Chagos Takımadaları'nı Morityus'a devredeceğini kamuoyuna duyurmuştu. Anlaşma, stratejik öneme sahip olan Diego Garcia Adası'nın da dahil olduğu askeri üssün uzun vadeli yönetimine ilişkin detayları kapsıyor. Bu üs, uluslararası güvenlikte kritik bir rol oynamaya devam edecek.

Tarihî Arka Plan

Morityus Cumhuriyeti, tarihsel olarak 1598 yılında Hollanda, 1715'te ise Fransa tarafından sömürgeleştirilmiştir. 1814'teki Paris Anlaşması ile İngiltere hakimiyetine geçen Morityus, yaklaşık 150 yıl boyunca bu adalara sahip olmuştur. Birleşmiş Milletlerin (BM) baskısı sonucu 1968 yılında Morityus'a bağımsızlık verilmeden 3 yıl önce, Chagos Takımadaları İngiltere tarafından bu ülkeden ayrılmış, o günden bu yana kontrol altında tutulmuştur.