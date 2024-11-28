Charles Aznavour'un Şarkıları İstanbul'da Yankılanacak

Aznavour'un Efsanevi Şarkıları İstanbul’da Seslendirilmiş Olacak

Fransız müziğinin efsanevi ismi Charles Aznavour'un unutulmaz şarkıları, İstanbul’da düzenlenecek özel bir konserle tekrar hayat bulacak. 2018 yılında hayatını kaybeden Aznavour, müzik dünyasında kalıcı bir miras bıraktı. Bu anlamlı etkinlik, 4 Aralık tarihinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Konserde Hangi Şarkılar Seslendirilecek?

“Formidable! Aznavour” ismiyle düzenlenen bu özel konser, besteci Jules Grison ve müzisyen Gil Marsalla ile eşlik edilecek. Katılımcılar, Aznavour'un en sevilen eserlerinden "La Boheme", "Formidable", "Hier Encore" ve "Emmenez moi" gibi parçaları dinleme fırsatına sahip olacaklar.

Uluslararası Bir Projenin Parçası

Jules Grison'un gerçekleştirdiği bu konser projesi, 2024 yılının başında New York’tan başlayarak Avrupa'nın birçok ülkesine ulaşmayı hedefliyor. Dinleyicilere Aznavour'un büyüleyici müziğini deneyimleme imkanı sunulacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.