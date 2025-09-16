Charlie Kirk'in Katil Zanlısı Tyler Robinson İçin İdam Cezası Talep Edildi

Suçlamalar ve ceza talebi

Utah Eyalet Başsavcısı Jeff Gray, düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyetçi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle suçlanan Tyler Robinson hakkında resmi suçlamaları kamuoyuyla paylaştı.

Gray, Robinson'un kasten ve bilerek adam öldürmekten ağır cinayet ile suçlandığını, ayrıca yaralamaya yönelik silah kullanma ve adaleti engelleme suçlamalarıyla da yargılanacağını açıkladı.

Başsavcı Gray, zanlı için idam cezası talep ettiklerini ve bu kararın ciddiyetle düşünüldüğünü belirtti. Gray, Robinson'un yargılama süresince kefaletsiz olarak tutuklu kalmaya devam edeceğini söyledi.

Olayın detayları ve son gelişmeler

Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Tyler Robinson, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış ve ağır cinayet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kirk'ün ölümünün ardından sosyal medyadaki paylaşımlarında saldırıyı alay konusu yapan veya kutlayan bazı pilotlar, sağlık çalışanları, öğretmenler ve bir Gizli Servis personelinin işten çıkarıldığı bildirildi.