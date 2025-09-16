Charlie Kirk'ün Katil Zanlısı Tyler Robinson Discord'da İtiraf Etti

Washington Post haberine göre, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson, tutuklanmadan kısa süre önce çevrim içi bir grupta suçuna ilişkin itirafta bulundu.

İtiraf mesajları ve deliller

WP, Discord üzerindeki bir grup içinde paylaşılan ekran görüntüleri ve yazışmaları incelediğini belirtti. Habere göre, grup konuşmalarında Charlie Kirk'ün vurulduğuna dair ifadeler yer aldı ve "Tyler Robinson" adlı kullanıcıya ait olduğu düşünülen bir hesap, "Bütün olanlar için üzgün olduğu" şeklinde yanıt verdi.

Robinson'a ait olduğu sanılan hesaptan gelen başka bir mesajda şu ifadeler yer aldı: "Hey millet, hepinize kötü bir haberim var. Dün UVU'daydım (Utah Valley Üniversitesi). Olanlar için üzgünüm."

Haberde ayrıca, kullanıcının Discord'daki son mesajında "Birkaç dakika içinde şerif arkadaşım aracılığıyla teslim olacağım. Tüm güzel zamanlar ve kahkahalar için teşekkürler, hepiniz harikaydınız, her şey için hepinize teşekkür ederim." yazdığı ve bu mesajın yetkililerin Robinson'ı gözaltına almasından yaklaşık 2 saat önce gönderildiği aktarıldı.

Kolluk kuvvetleri ve paylaşım

WP'ye konuşan kaynaklara göre, Discord yetkilileri itiraf niteliğindeki mesajın bir kopyasını kolluk kuvvetleriyle paylaştı. Kaynak, söz konusu mesajın Tyler Robinson isimli kullanıcıdan küçük ve özel bir çevrim içi arkadaş grubuna gönderildiğini bildirdi.

Olayın arka planı

Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Gençler arasında popüler olan Kirk, "Turning Point USA" adlı sivil toplum kuruluşuyla, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla tanınıyordu.

Saldırı sonrası açıklama yapan Donald Trump, Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Tutuklama ve suçlamalar

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alındı. Robinson, ağır cinayet ile diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklandı.