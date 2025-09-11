Charlie Kirk'ün Ölümü: ABD Siyasilerinden Taziye Mesajları

ABD'de silahlı saldırıya uğrayan Başkan Donald Trump destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk'ün ölümünün ardından üst düzey siyasetçiler başsağlığı mesajları yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, eski başkanlar Barrack Obama ve Joe Biden, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından Kirk'ün ölümü sonrası paylaşımda bulundu.

Rubio, eşi Jeanette ile duydukları üzüntüyü ifade ederek: "Charlie Kirk'ün Amerika'nın gelecek nesillerine olan bağlılığı ve vatanseverlik duygusu önümüzdeki on yıllar boyunca yankılanacak."

Hazine Bakanı Scott Bessent ise duyduğu üzüntüyü dile getirerek, böyle bir olayın "medeni bir toplumda yeri olmadığını" vurguladı.

Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, Kirk'ün ülkedeki ifade özgürlüğü için mücadele ettiğini belirterek: "Bir kurşun, bir dönemin en etkili gerçekleri söyleyen kişisini bir kez daha susturdu."

Eski Başkan Barrack Obama Kirk'ün eşi ve çocukları için dua edeceğini belirterek: "Charlie Kirk'ü vurup öldüren kişiyi neyin motive ettiğini henüz bilmiyoruz ancak bu tür iğrenç şiddetin demokrasimizde yeri yok."

Eski Başkan Joe Biden da: "Ülkemizde bu tür şiddete yer yok. Artık son bulmalı. (Eşi) Jill ve ben Charlie Kirk'ün ailesi ve sevdikleri için dua ediyoruz."

Olay

Utah'ın Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yapan Charlie Kirk, açık alanda konuşma yaptığı esnada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu.

Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.