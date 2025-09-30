Chennai'de Termik Santral İnşaatında Kemer Çökmesi: 9 Ölü

Chennai'deki termik santral inşaatında 9 metre yüksekliğindeki kemerin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma ve soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 20:02
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Chennai kentinde, bir termik santral inşaatında yapım aşamasındaki kemerin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

India Today gazetesi tarafından aktarılan bilgiye göre, inşaat sahasındaki binanın yaklaşık 9 metre yükseklikteki kemeri çöktü. Yetkililer, çökme nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını, yaralıların hastanelere sevk edildiğini ve olay yerinde yoğun arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Soruşturma ve Resmi Açıklamalar

Yetkililer, binanın çökme nedeninin henüz kesin olarak belirlenemediğini ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Tamil Nadu eyaletinin Chennai kentinde bir binanın çökmesi sonucu meydana gelen talihsiz olaydan dolayı üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı. Modi, yaralıların bir an önce iyileşmesini dilediğini belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 200 bin rupi, yaralılara ise 50 bin rupi ödeme yapılacağını açıkladı.

