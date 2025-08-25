DOLAR
Cherevko: Nasır Hastanesi'ne Saldırı 'Kesinlikle Korkunç'

UNOCHA Sözcüsü Olga Cherevko, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı 'kesinlikle korkunç' diye nitelendirdi; saldırılarda en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:09
UNOCHA Sözcüsü Olga Cherevko, Gazze'deki saldırıyı sert sözlerle kınadı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Olga Cherevko, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.

Cherevko, saldırıyı ' kesinlikle korkunç ' olarak nitelendirerek, sabah saatlerinde birden fazla saldırının gerçekleştiğini aktardı.

'(Saldırıya ilişkin) Ekranlara yansıyan görüntüler akla mantığa sığmıyor. Bu, bir sağlık tesisine yapılan bir diğer saldırı.' dedi Cherevko.

Cherevko, Nasır Hastanesi'nin 'neredeyse iki yıldır devam eden savaş boyunca' buna benzer birçok saldırıya maruz kaldığını vurguladı ve şunları söyledi: 'Daha birkaç gün önce oradaydım, durumu inceliyor ve ne kadar bunaldıklarını biliyordum. Çok sayıda hasta görüyoruz, başa çıkmak zorunda kaldıkları farklı toplu ölüm olayları var. Olan biteni gerçekten akıl almaz buluyorum.'

İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne iki ayrı saldırı düzenledi. İkinci saldırı, Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıdı; yayınlanan görüntülerde ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecilerin hedef alındığı görüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4'ü gazeteci, 1'i arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 15 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

