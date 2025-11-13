Chery'nin Tianmen Dağı denemesi: 999 merdivende tarihi yapıya zarar

Chery'nin test aracı Tianmen Dağı'nın 999 merdiveninde kayarak korkuluğu kırdı; halat kopması ve tekerleğe dolanma tespit edildi. Şirket özür diledi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:42
Hunan'daki Tianmen Dağı'nda tanıtım denemesi sırasında güvenlik arızası tarihi yapıya hasar verdi

Çinli otomobil üreticisi Chery, tanıtım amaçlı olarak Hunan eyaletindeki Tianmen Dağı'nın ünlü 999 merdivenini tırmanma girişiminde bulundu. "Cennet kapısı" olarak bilinen bölgedeki yaklaşık 300 metre uzunluğundaki merdivenleri denemeye çalışan Chery test aracı, kayma sonucu bir bölüm korkuluğu kırdı ve tarihi yapıda hasara neden oldu.

İlk ön soruşturmada, araçtaki güvenlik halatının sabitleme noktasının beklenmedik şekilde koptuğu; kopan halatın sağ tekerleğe dolanarak motor gücünü engellediği ve bunun aracın denetimini kaybetmesine yol açtığı tespit edildi.

Chery'den yapılan açıklamada yaşananlar için özür dileklerini ilettikleri belirtildi. Şirket, kazada herhangi bir yaralanma veya doğal çevreye zarar meydana gelmediğini duyurdu. Ayrıca hasarın onarılacağını ve tazminatın şirket tarafından ödeneceğini taahhüt etti.

Olay, bölgedeki tarihi ve turistik yapılara yönelik duyarlılığı yeniden gündeme getirirken, yetkililer ve şirket arasındaki soruşturma ve onarım sürecinin nasıl yürütüleceği takip ediliyor.

