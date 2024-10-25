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Chiapas'ta 5.8 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Meksika'nın Chiapas eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı yok.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 19:09
Chiapas'ta 5.8 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Meksika'nın Chiapas Eyaletinde Deprem

Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinin açıklarında, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından bildirilen 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin Merkez Üssü ve Derinliği

Depremin merkez üssü, Chiapas eyaletinin Brisas Barra de Suchiate bölgesinin 82 kilometre güneybatı açıklarında, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Can ve Mal Kaybı Yok

Kaydedilen 5,8 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmemiştir. Ayrıca depremin ardından herhangi bir "tsunami" uyarısı yapılmamıştır.

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