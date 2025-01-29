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Chiara Ferragni, Dolandırıcılık Suçlamasıyla Yargılanacak

Ünlü sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni, dolandırıcılık suçlamasıyla Milano Mahkemesi'nde yargılanacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:45
Chiara Ferragni, Dolandırıcılık Suçlamasıyla Yargılanacak

Chiara Ferragni'nin Yargılanacağı Açıklandı

Dünyaca ünlü İtalyan sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni, ülkesinde dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanacak. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ferragni, 2021 ve 2022 yıllarında Noel ve Paskalya döneminde bazı gıda ürünleri üzerinden hayır işleri için para toplamak amacıyla yanıltıcı ticari uygulamalara girişmekle suçlanıyor.

İlk Duruşma 23 Eylülde

Milano Mahkemesi, Ferragni’nin ağır dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanması için gerekli süreci başlattı. Kendisi de bir yazılı açıklama yaparak, "Kimseyi dolandırmadığımı kanıtlamak için yargılamaya gerek olmadığına yürekten inanıyorum. Suçlamaların son derece haksız olduğunu düşünüyorum ve bununla mücadele etmeye hazırım," ifadelerini kullandı. İlk duruşmanın 23 Eylül tarihinde yapılması planlanıyor.

Rekabet Kurumu'ndan Ceza

İtalya Rekabet Kurumu, Aralık 2023'te Ferragni'nin şirketlerine daha önce 1 milyon avrodan fazla ceza kesmişti. Olayın başlangıcı, Ferragni'nin iki şirketinin Balocco firması ile birlikte, Torino'daki bir hastanede tedavi gören çocuklar için düzenlenen bağış kampanyasında yanıltıcı ticari uygulamalara girmesiydi.

Bu kapsamda, Kasım 2022'de, piyasada ortalama 3,5 avro olan bir kek, "Pembe Noel Pandoro" ismiyle 9 avro'ya satılmıştı. Ayrıca, Ferragni'nin sosyal medya aracılığıyla desteklediği kampanyanın gelirlerine ve hastaneye yapılan ödemelere baktığında, durumun pek de öyle gelişmediği tespit edildi.

Ceza Miktarları ve Detaylar

Ferragni’nin şirketleri, Fenice ve TBS Crew, yanıltıcı uygulama nedeniyle 400 bin avro ve 675 bin avro ceza aldı. Balocco firmasına ise 420 bin avro para cezası kesildi. Ferragni, bu kampanya üzerinden 1 milyon avrodan fazla hasılat elde etmiş olmasına rağmen, hastaneye bağış yapmadığı iddialarıyla gündeme geldi.

Bu gelişmeler, Chiara Ferragni’nin sosyal medya kariyeri üzerindeki olumsuz etkileri ve dolandırıcılık iddialarının toplumda yarattığı yankıları artırıyor.

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