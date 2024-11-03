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Chicago'da Filistin Destekçileri Seçimlerde İki Adayı da Reddetti

Chicago'da düzenlenen Filistin destek gösterisinde katılımcılar, Trump ve Harris'e oy vermeyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 14:41
Chicago'da Filistin Destekçileri Seçimlerde İki Adayı da Reddetti

Chicago'da Filistin Eylemleri

ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde gerçekleştirilen Filistin destek gösterisine katılanlar, yaklaşan 5 Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat başkan adayı Kamala Harris'e oy vermeyeceklerini duyurdu.

Gösteri Sloganları ve Katılımcı Yorumları

Etkinlikte katılımcılar, "Soykırıma oy yok" sloganları atarak, Filistin'e yönelik tutumlarını protesto etti. Göstericilerden Caleb Wassell, inşaat işçisi olduğunu ve işçi haklarının Filistinlilerle örtüştüğünü belirtti. Wassell, başkan adaylarının kadınları koruma politikalarını sorgulayarak, "Peki ya Filistinli kadınlar ne olacak?" şeklinde konuştu. Trump'ın Savaş Karşıtlığı Eleştirildi

Wassell, Donald Trump'ın savaş karşıtı bir figür olarak görülmesini "çılgınca" bulduğunu ifade ederek, eski başkanın savaşları "bombalarla ve kaba kuvvetle" sona erdirmek istediğini vurguladı. Her iki adayın da hem işçi sınıfı hem de Filistinliler için kötü olduğunu savunan Wassell, Yeşil Parti adayı Dr. Jill Stein'a oy vermeyi düşündüğünü açıkladı.

Dayanışma ve İtirazlar

"Latinos for Palestine" grubunun üyesi Maria Pizarro, Latin-Amerikalı olarak Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti. Pizarro, hükümetin durumu meşrulaştırarak soykırıma destek sağladığını dile getirerek, "Artık buna tahammül edemeyiz. Öldürülen çocuklar ve yaşlılar var. Herhangi bir kurumu yok ediyorlar. Bu nedenle artık sessiz kalamayız." dedi. Pizarro'nun Seçim Tercihi

Pizarro da oyunu Stein'e vereceğini vurguladı ve Harris ile Trump'ın desteklenmeyi hak etmediğini ifade etti.

Diğer Katılımcılar da Destek Vermiyor

Bosna-Hersekli Amerikalı Samra Ramadan, seçimlerde Trump ve Harris'e oy vermeyeceğini belirterek, Harris'in ABD Başkanı Joe Biden döneminde "soykırım suçu işlediğini" savundu. Ramadan, Trump'ın da bu konuda daha iyi olmayacağını düşünüyor.

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