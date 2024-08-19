Chicago'da 'Gazze'ye Son' Yürüyüşü: Harris'e Mesaj Gönderildi

Chicago'da Yüzlerce Kişi 'Gazze'ye Son' İçin Yürüdü

ABD'nin Chicago kentinde, Gazze'deki savaşa son vermek amacıyla yüzlerce kişi bir araya geldi. WTTW tarafından aktarılan habere göre, Michigan Bulvarı'nda toplanan kalabalık, Kamala Harris ve Demokrat Parti'ye Israil'in saldırılarının sona ermesi için mesajını iletti.

Katılımcılardan 'Özgür Gazze' Çağrısı

Yürüyüşe katılanlar, "Özgür Gazze" yazılı dövizler taşıyarak Harris'ten Gazze halkının korunması için daha fazla çaba göstermesini talep etti. 7 yaşındaki oğlu ile yürüyüşe katılan Andy Clarno, "Filistin özgür olmalı." sözleriyle mücadelelerinin önemini vurguladı.

Yürüyüş, olaysız bir şekilde sona ererken, katılımcılar hep bir ağızdan "Özgür Filistin" sloganları attı.