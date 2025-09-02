DOLAR
Chicago'da Hafta Sonu Silahlı Saldırılar: 8 Ölü, 50 Yaralı

Chicago'da 29 Ağustos-1 Eylül arasındaki 37 saldırıda 58 kişi vuruldu; 8 öldü, 50 yaralandı. Yetkililer ve Trump'ın açıklamaları gündemde.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 22:07
Chicago'da hafta sonu silahlı saldırılar: 8 ölü, 50 yaralı

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde hafta sonu boyunca meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Polis verilerine göre, 29 Ağustos Cuma gecesinden 1 Eylül Pazartesi gecesine kadar kent genelinde 37 ayrı olayda toplam 58 kişi vuruldu. Bu vakalardan 8'i yaşamını yitirirken, 50'si yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Polis ve sağlık yetkililerinin açıklamaları

Yetkililer, yaralıların çoğunun sağlık durumunun iyi veya stabil olduğunu; bazı kişilerin ise kritik durumda olduğunu bildirdi. Polis, birkaç olayda şüpheli kişilerin sorgulandığını ancak saldırıların büyük kısmında henüz kimsenin gözaltına alınmadığını aktardı.

Trump'ın tepkisi ve siyasi yansımalar

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Chicago'daki şiddet ve suç oranlarını yeniden gündeme taşıdı. Trump paylaşımında, "Chicago açık ara dünyanın en kötü ve en tehlikeli şehri." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, yaşanan saldırıları gerekçe göstererek Illinois Valisi JB Pritzker'ı hedef aldı ve valinin kendisinden yardım istemesi gerektiğini savundu. Trump, görevde olduğu sürede başkent Washington yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmiş; başkentte güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek için tedbirler aldıklarını açıklamıştı. 11 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, Washington için aldığı önlemlerden bahseden Trump, Chicago ve New York'ta da benzer bir "suçla mücadele" hamlesine hazırlandıklarını belirtmişti.

