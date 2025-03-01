Chicago'da Müslüman Çocuk Cinayeti: Joseph Czuba Suçlu Bulundu

Chicago'da 6 yaşındaki Filistinli çocuk Wadea Al-Fayoume'yi öldüren Joseph Czuba, cinayet ve nefret suçundan suçlu bulundu.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:34
Chicago'da Müslüman Çocuk Cinayeti: Joseph Czuba Suçlu Bulundu

Chicago'da Müslüman Çocuk Cinayeti: Joseph Czuba Suçlu Bulundu

ABD'nin Chicago kentinde, Müslüman kimliğinden dolayı 6 yaşındaki Filistin kökenli bir çocuğun ölümüne neden olan Joseph Czuba, cinayet ve nefret suçundan suçlu bulunarak yargılandı.

Illinois eyaletinde jüri, 2023 yılında Wadea Al-Fayoume'yi öldüren ve annesi Hanaan Shahin'i ağır yaralayan 73 yaşındaki Czuba hakkındaki kararını açıkladı. Karara göre, Czuba, Müslüman olan ailesi hedef alarak cinayet işledi.

Çocuğun babası Oday Al-Fayoume, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Sevinmeli miyim yoksa üzülmeli miyim, ağlamalı mıyım yoksa gülmeli miyim bilmiyorum" dedi. Ayrıca, alınan kararın "biraz geç" olduğunu vurguladı.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Chicago Ofisi Direktörü Ahmed Rehab, "Arap ya da Filistinli, Müslüman olan ebeveynler olarak Wadea Al-Fayoume'de çocuklarımızın öldüğünü gördük" diyerek, bu olayın tüm çocukların hedef alındığı bir durum olduğunu ifade etti.

Czuba'nın alacağı ceza hakkında duruşmanın 2 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.

Önceki Olayın Ayrıntıları

Chicago'nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde 14 Ekim 2023 tarihinde, ev sahibi Joseph M. Czuba, 32 yaşındaki Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume’ye evlerinde bıçakla saldırmıştı. Will İlçesi Şerif Ofisi’den yapılan açıklamada, Czuba'nın motivasyonunun, çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ile İsrail-Filistin çatışması olduğu belirtilmişti.

6 yaşındaki Wadea, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirmiş, annesinin durumu ise ağır olarak değerlendirilmiştir.

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