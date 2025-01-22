Chicago'da Soğuk Hava Uyarısı: Sıcaklık Sıfırın Altında 25 Dereceyi Bulabilir

Chicago'da Soğuk Hava Tehdidi

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde, sıcaklıkların sıfırın altında 25 dereceye kadar düşebileceği uyarısı yapıldı. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), yerel saatle 14.00'te sıfırın altında 17 derece görünmesiyle birlikte, halkı uyarıda bulundu.

Donma Tehlikesi ve Eğitim Ara Verme

NWS yetkilileri, bölgede sağlanan sıcaklık düşüşünün 30 dakikadan kısa sürede donma tehlikesi oluşturabileceğini ifade etti. Ayrıca, aşırı soğuklar nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Kış Manzaraları

Aynı zamanda, AA ekibi, aşırı soğuktan etkilenen Chicago'da, bir kısmı buz tutan Michigan Gölü ve Chicago Nehri'ni görüntüleyerek, kentin kış manzarasını gözler önüne serdi. Yetkililer, hava durumunun yarından itibaren iyileşeceğini öngörüyor.