Chido Kasırgası Mayotte Adası'nda Can Aldı: 2 Ölü ve Ciddi Hasar

Chido Kasırgası, Mayotte Adası'nda Can Almaya Devam Ediyor

Fransa'nın sömürgesi Mayotte Adası'nda etkili olan Chido Kasırgası, ilk belirlemelere göre 2 kişinin ölümüne neden oldu. Kasırga nedeniyle kırmızı alarm uygulanmaya devam etmekte ve yetkililer, ölü sayısının artacağından endişe duyuyor.

Fransa Başbakanı'ndan Açıklama

Yeni atanan Fransa Başbakanı François Bayrou, Mayotte'daki kötü hava koşullarına yönelik olarak bakanlıklar arası bir kriz birimini harekete geçirdi. Bayrou, kriz biriminin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Mayotte'daki çok sayıda kamu binasının ciddi hasar gördüğünü dile getirdi. Hasar gören binalar arasında valilik binası, hastane ve havalimanı da bulunuyor.

Kasırga Sonrası Gözlemler

Fransa'da düşen hükümetin Frankofoni ve Uluslararası İşbirliklerinden Sorumlu Devlet Bakanı Thani Mohamed Soilihi, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, Mayotte'daki ailesinden haber alamadığını bildirdi. Soilihi, "Bu, geçmişte karşılaştığımızdan 10 kat daha şiddetli, tarihi bir kasırga." şeklinde konuştu.

Doğal Afet Etkileri

Chido Kasırgası ve beraberindeki sağanak yağışlar nedeniyle ada çapında sel olayları yaşanmakta, birçok evin çatısı uçmuş durumda. Sokaktaki elektrik direkleri de devrilirken, yerlerinden sökülen ağaçlar ve hasar gören binalar dikkat çekiyor. Başkent Mamoudzou'daki hastane binasının da zarar gördüğü bildirilmiştir. Ayrıca gecekondu ve derme çatma meskenlerin bulunduğu bölgelerdeki insanların yıkıntıların altında kalmış olabileceği yönünde kaygılar mevcut.