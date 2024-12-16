DOLAR
34,95 0,03%
EURO
36,77 -0,1%
ALTIN
2.987,95 -0,38%
BITCOIN
3.655.073,66 -1,4%

Chido Kasırgası Mayotte'de Yüzlerce Can Kaybı Tehdit Ediyor

Hint Okyanusu'ndaki Mayotte Adası'nda Chido Kasırgası sonrası yüzlerce can kaybı olabilir. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:39
Chido Kasırgası Mayotte'de Yüzlerce Can Kaybı Tehdit Ediyor

Kasırga Sonrası Kayıplar Arttı

Hint Okyanusu'nda yer alan Mayotte Adası, Chido Kasırgası nedeniyle zor günler yaşıyor. Resmi kayıtlara göre, şu anda 14 can kaybı bulunmakta; ancak Mayotte Valisi François-Xavier Bieuville, bu sayının yüzlerce olabileceğini, hatta biner yaklaşabileceğini kaydetti.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kasırga sonrası ev ve iş yerlerinin yıkıldığı bölgede, Fransa ana karası ve komşu Reunion Adası'ndan 800'den fazla kurtarma ekibi adaya sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirilirken, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun bölgeyi ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bakanlıklar arası bir kriz masası oluşturması bekleniyor.

Kasırga Zararı Büyüyor

14 Aralık'ta adayı etkisi altına alan ve saatteki hızı 220 km'yi aşan kasırga, ciddi maddi zarara yol açtı. Binalar ve derme çatma evler yıkılırken, Mamoudzou başkentindeki hastane ve bazı okul binaları ile Mamoudzou Limanı da hasar gören yerler arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar

Emeklilere Yılbaşı İçin 5 Bin Lira İkramiye Müjdesi Geldi

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tuveyyil Köyü'nde İsrail'in Yıkımları Sürüyor: Filistinliler Direnişe Devam Ediyor
2
Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oldu
3
Didier Reynders Hakkındaki Yolsuzluk İddiaları Gündemde Kalıyor
4
Düzce'de Karda Safari Keyfi: Adrenalin Tutkunları Yağışla Buluştu
5
Chido Kasırgası Mayotte'de Yüzlerce Can Kaybı Tehdit Ediyor
6
Ferdi Tayfur'un Tedavisi Yoğun Bakımda Devam Ediyor
7
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde Yüz Yüze Eğitimde Yeni Dönem: Merkezi Derslikler Hizmete Girdi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

Emeklilere Yılbaşı İçin 5 Bin Lira İkramiye Müjdesi Geldi

Bakan Kurum, 2025 İçin 1.331 Yeni Personel Alımını Duyurdu

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar