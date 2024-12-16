Chido Kasırgası Mayotte'de Yüzlerce Can Kaybı Tehdit Ediyor

Kasırga Sonrası Kayıplar Arttı

Hint Okyanusu'nda yer alan Mayotte Adası, Chido Kasırgası nedeniyle zor günler yaşıyor. Resmi kayıtlara göre, şu anda 14 can kaybı bulunmakta; ancak Mayotte Valisi François-Xavier Bieuville, bu sayının yüzlerce olabileceğini, hatta biner yaklaşabileceğini kaydetti.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kasırga sonrası ev ve iş yerlerinin yıkıldığı bölgede, Fransa ana karası ve komşu Reunion Adası'ndan 800'den fazla kurtarma ekibi adaya sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirilirken, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun bölgeyi ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bakanlıklar arası bir kriz masası oluşturması bekleniyor.

Kasırga Zararı Büyüyor

14 Aralık'ta adayı etkisi altına alan ve saatteki hızı 220 km'yi aşan kasırga, ciddi maddi zarara yol açtı. Binalar ve derme çatma evler yıkılırken, Mamoudzou başkentindeki hastane ve bazı okul binaları ile Mamoudzou Limanı da hasar gören yerler arasında yer alıyor.