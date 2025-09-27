CHP, 1 Ekim'de TBMM yasama yılı açılışına katılmayacak

Deniz Yücel: Meclis açılışında Cumhurbaşkanı karşılanmayacak

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, TBMM'nin 1 Ekim Çarşamba günü yapılacak yeni yasama yılı açılışına Cumhuriyet Halk Partisi grubunun katılmayacağını bildirdi.

Yücel, Genel Başkan Özgür Özel ile 22. Olağanüstü Kurultayta seçilen Parti Meclisi üyeleriyle yapılan ilk toplantının parti genel merkezinde gerçekleştirildiğini, basına kapalı sürenin 2,5 saat olduğunu ve önceki kurultayda belirlenen Merkez Yönetim Kurulunda değişiklik yapılmadığını aktardı.

Toplantıda ülkenin içinde bulunduğu durumun ele alındığını söyleyen Yücel, geçmiş yasama yılı açılışında CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasının verdiği sorumlulukla hareket ettiklerini hatırlattı. Yücel, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Özel'in tüm siyasi parti liderlerini arayıp bayramlarını kutladığını ve Meclis açılışında Cumhurbaşkanını ayakta karşıladıklarını belirtti.

Ancak Yücel, gelinen noktada yaşanan gelişmeler nedeniyle bu kez farklı bir tutum sergileyeceklerini kaydetti. Yücel'in verdiği bilgilere göre, eski bir siyasetçi ve geçmişte bakan yardımcılığı yapmış bir kişinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanmasının ardından partinin belediye başkanları ve yöneticilerine yönelik ağır baskılar başladı.

Yücel, partiye yönelik tutuklamalara dikkat çekerek şu verileri paylaştı: bugün itibarıyla millet iradesinin 188 gündür tutsak olduğunu, 17 belediye başkanı, bir parti meclisi üyesi, bir önceki dönem milletvekili ile yüzlerce bürokrat ve çalışma arkadaşının tutuklandığını söyledi.

Ayrıca partilerine davalar açıldığını, İstanbul İl Başkanlığına kayyum atandığını ve Ankara mahkemesinin yetki uyuşmazlığını esastan çözen kararına rağmen yetkisi olmayan İstanbul mahkemesinin hukuksuz tutumunu sürdürdüğünü belirtti.

Bu ortamda Cumhurbaşkanını Meclis açılışında ne oturarak ne de ayakta karşılayacaklarını vurgulayan Yücel, 'meşruiyetini yitirmiştir' ifadesini kullandı ve CHP'nin gösterdiği sabrın karşı tarafça gösterilemediğini ifade etti. Buna karşın milletvekillerinin diğer programlara katılım sağlayacağını söyledi.

Yücel, konuşmasını 28. dönem 4. yasama yılının millet için hayırlı olmasını dileyerek tamamladı.

