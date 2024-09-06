CHP 20. Olağanüstü Kurultayı Sivas'ta Başladı

CHP 20. Olağanüstü Kurultayı Sivas'ta Gerçekleşti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tüzük değişikliği gündemiyle düzenlenen 20. Olağanüstü Kurultay, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta başladı. Resmi açılışı ise ATO Congresium'da gerçekleşti.

Kurultaya Katılan İsimler

"İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" adı altında toplanan kurultaya, delegeler, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Ayrıca, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın gibi isimler de kurultayda yerlerini aldılar. Ancak, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu davet edilmesine rağmen katılmadı.

Kurultay Açılış ve Gündem

Kurultayda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Divan Kurulu Başkanlığına seçildi. Ardından 2 Başkan Yardımcısı ve 6 Yazman seçimi yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılış konuşmasını yapacak ve gündem, Kurultay Tüzük ile Program Komisyonları'nın oluşturulması üzerine yapılacak çalışmalarla devam edecek.

Belediye Başkanlarından Açıklamalar

Kurultaya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İyi bir kurultay olsun, hep beraber tüzüğü tartışalım. Partimize ve demokrasimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise kurultayın partisinin iktidara yürüyüşünün ilk adımı olacağını belirtti.

Program Çalıştayı ve Kutlamalar

CHP, 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Program Çalıştayı ile yeni parti programı hazırlıklarına devam edecek. Çalıştayda, sosyalist ideallerin tartışılacağı 20 yuvarlak masa bulunacak. Ayrıca, 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıl dönümü için Anıtkabir ziyaretleri düzenlenecek ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.