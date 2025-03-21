CHP, 23 Mart'ta Ön Seçim İçin 5.600 Sandık Kuracak

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin yaklaşan genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçim kapsamında kurulacak dayanışma sandıklarının detaylarını açıkladı.

Böke, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, 81 ilde ve 973 ilçede yayılacak olan "dayanışma sandıkları" ile vatandaşlara oy verme imkanı sunacaklarını belirtti. Pazar günü, yaklaşık 5.600 sandığın kurulacağını ifade eden Böke, her sandıkta en az 3 görevli olacağını kaydetti.

Bütün Yurttaşlar Katılabilecek

Ön seçimde üye olmaksızın oy kullanma hakkı tanıyan Böke, bu kararın, katılımcılığı artırmak amacıyla alındığını dile getirdi. "Ön seçim sandığımızın yanı başına, aynı odaya, aynı masanın üzerine tüm yurttaşlarımızın üye olmaksızın oy kullanabileceği dayanışma sandıkları kurma kararı aldık," diye konuştu.

Böke, bu sandıkların; il ve ilçe başkanlıkları, mahalleler, kahvehaneler ve kültür merkezleri gibi yerlerde kurulacağını ve insanların kolayca erişebileceği noktalarda olacağını aktardı. Ayrıca, vatandaşların nerede oy kullanacaklarını öğrenebilmesi için onseçim.chp.org.tr adresine yönlendirdi.

İmamoğlu'na Yönelik Eleştiriler

Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmalara ve diplomasının iptal edilmesine de değinerek, bu hareketlerin İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını engelleme çabasının bir parçası olduğunu savundu.