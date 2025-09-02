CHP 38. İstanbul İl Kongresi İptal Davası: Davaname Hazırlandı

CHP 38. İstanbul İl Kongresi İptal Davası için Davaname Hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptali talebiyle davaname hazırlandı.

Davalılar ve soruşturmanın kapsamı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesine birleştirme talepli sunulan davanameye, davalı olarak CHP Genel Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş kaydedildi.

Davanamede, 8 Ekim 2023'te yapılan il kongresinin seçim sürecinde adaylardan Özgür Çelik'e oy verilmesi için delegelere hukuka aykırı vaatlerde bulunulduğuna ilişkin soruşturma yürütüldüğü; bu kapsamda adı geçen şüpheliler hakkında İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldığı bildirildi.

İddialar ve deliller

Dosyaya teslim edilen tutanaklar, ihbar dilekçesi ve bir CD'nin incelenmesi sonucunda, Ekim 2023 seçiminde usulsüzlüklere ilişkin iddiaların yer aldığı görülmüş ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma dosyasına giren ses kaydının bilirkişi incelemesiyle, kayıtta Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında delegelere para verileceğinin konuşulduğu bilgisi yer aldı.

Kayıtta, oy kullanacak 2 il delegesi için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin bu miktarı az bulup 3 kişi için 750 bin lira istediklerini söyledikleri; ayrıca bazı konuşmalarda kişi başı 100'er bin lira teklif edildiğinin görüldüğü bildirildi.

O esnada hazır bulunan il delegesi Veli Gümüş'ün beyanında, Fahrettin Çırak'ın delegelere 'Özgür Çelik'i aday yaptıklarını... bizim Özgür Çelik'e oy vermemiz gerektiğini... kişi başı 100'er bin lira para teklif etti' dediğini ve kendilerinin bu teklifi yetersiz bulduklarını belirttiği ifade edildi.

İstihdam iddiaları

Tanık Tolgahan Erdoğan'ın ifadesi üzerine yapılan araştırmada, Ümraniye'den il delegesi Aydın Karaarslan'ın oğlunun Ekim 2023'ten itibaren İBB iştiraki KİPTAŞ'ta SGK kaydının bulunduğu tespit edildi. İl delegesi Tülay Yavuz'un kardeşlerinden birinin Ekim 2023'ten itibaren İSPER'de, diğer kardeşinin ise Kasım 2023'ten itibaren Beşiktaş Belediye Başkanlığı'nda SGK kaydının olduğu bildirildi.

Davanamede, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yarışan bir adayı (Özgür Çelik) desteklemek için delegelere maddi menfaat temin ettiği ve yakınlarını işe sokma vaadiyle hile karıştırdığı kanaatine varıldığı, bu nedenle 8 Ekim 2023 tarihindeki kongrenin ve kongrede alınan kararların iptali talep edildiği kaydedildi.

Mahkeme süreci

CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulunun atanmasına karar verdi.

Bugün mahkemenin verdiği ara karar dosyasıyla, Başsavcılığın kongrenin ve kararlarının iptali talebiyle hazırladığı davanamenin birleştirme talebi, İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin değerlendirmesine sunulacak.