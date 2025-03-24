CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Oy İddiaları: Bursa Delegesinin Şok İfadesi

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Oy İddiaları Gündeme Geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanma işlemleriyle ilgili şoke edici iddiaları araştırıyor. Bursa delegesi Serda Tandoğan Kuru, sürecin nasıl işlediğine dair tanıklık yaptı.

Kuru'nun İfadesi ve Neler Yaşandı?

Kuru, 2017'den bu yana Mustafakemalpaşa CHP ilçe başkanlığı görevini sürdürdüğünü belirtti ve kurultayda Bursa delegesi olarak yer aldığını ifade etti. 16 Ekim 2023'te gerçekleşen bir toplantıda, Özgür Özel liderliğindeki ekip ile tanışma fırsatı buldu. Toplantıda Veli Ağbaba, kendisine destek vermesi durumunda belediye başkan adaylığı konusunda vaatlerde bulundu.

İddialar ve Kuru'nun Yanıtı

Kuru, sayılarına göndermede bulunarak, Bursa'dan 44 delegenin Ankara'ya geldiğini ve toplantılar sırasında iPhone telefon dağıtıldığını belirtti. Hatta, kendisine yapılan bir telefon görüşmesinde, Özgür Özel lehine oy vermesi durumunda para önerisiyle karşılaştığını söyledi.

Büyük İddialar ve Tarafların Suskunluğu

Kuru, bu durum karşısında sinirlenip, kurultayda neden böyle bir mali destek sağlandığını sorguladığını açıkladı. Olayın yankıları sürerken, Şadi Özdemir gibi isimlerin de durumu desteklediği ve belediye başkanlığı için para akışının olduğu öne sürüldü.

Rüşvet İddiaları ve Villalar

Kuru, ayrıca, Özgür Özel'in desteklenmesi karşılığında Nihat Yeşiltaş'ın oğlunun belediye işinde işe alındığını iddia etti. Nitekim, Deniz Dalgıç'ın ve diğer isimlerin de rüşvet karşılığı aday gösterildiğinin tüm Bursa CHP örgütü tarafından bilindiği vurgulandı.

Bu çarpıcı ifadeler, CHP içinde tartışmalara neden olurken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ne tür gelişmeler yaşanacağı merakla bekleniyor.