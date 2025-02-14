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CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Oy İddiaları: Soruşturmada 3 Tanık İfade Verdi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oy karşılığında para teklif edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı, 3 tanık ifade verdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 22:15
CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Oy İddiaları: Soruşturmada 3 Tanık İfade Verdi

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Oy İddiaları Gündemde

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nda, "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürecinde, bir parti delegesi ve iki CHP üyesi tanık olarak ifadelerini verdi.

Tanitların İfadeleri Ortaya Çıkardı

Edinilen bilgilere göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 19 Kasım 2023'te E.Ç'nin şikayeti üzerine, para karşılığında oy kullanıldığına dair başvuruyu aldı. Ancak, yetkisizlik kararıyla 22 Aralık 2023'te dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Başsavcılık, Ocak 2024'te Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesine dayanarak soruşturma başlattı.

Soruşturmanın ayrıntıları, Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmasını sağladı. Kurultayda oy kullanan tanık delege, kendisi ve 8 arkadaşına oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini öne sürdü. Ayrıca, belirtilen duruma iki CHP üyesinin de tanıklık yaptığı ifade edildi.

Kurultayın İptali İçin Dava Açıldı

Tanıklardan biri, kurultayın iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Ayrıca, tanıkların ifadelerine göre isimleri geçen kişilerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kurultaya yönelik şaibe iddialarıyla ilgili yapılan paylaşımların sahiplerinin kimliklerini tespit etmeye yönelik çalışmalara da devam ediyor.

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