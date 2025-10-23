CHP 39. Olağan Kurultayı 28-30 Kasım 2025'te Ankara Arena'da

CHP 39. Olağan Kurultayı 28-30 Kasım 2025'te Ankara Arena'da yapılacak; program onayı, Genel Başkan seçimi ve PM/YDK seçimleri gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 18:22
Kurultayın ilanı ve hazırlıklar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi kararına dayanarak 39. Olağan Kurultay'ın 28, 29 ve 30 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacağını açıkladı. Toplantı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi oturumu sırasında duyuruldu.

Kurultay takvimi ve usul

Yücel, üç günlük kurultayın programını şöyle özetledi: 28 Kasım'da parti programı delegelerin onayına sunulacak, 29 Kasım'da Genel Başkan seçimi gerçekleştirilecek, 30 Kasım'da ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri yapılacak. Yeni tüzüğe göre mevcut Genel Başkan adaylık için imza toplamak zorunda değil; aday olmak isteyenler için ise yüzde 5 imza yeterlidir.

Yücel, kurultay başvurularının ilgili Genel Başkan Yardımcısı tarafından seçim kuruluna yapıldığını ve kongre sürecinin 81 ilde mahalle, ilçe ve il düzeyinde tamamlandığını bildirdi.

Parti programı ve taban çalışması

Yeni parti programı çalışmalarının 81 il, 973 ilçe, üniversiteler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla eş zamanlı yürütüldüğünü belirten Yücel, programın parti kuruluş ilkeleri ve amaçları doğrultusunda, beklentilere açık, net ve somut yanıtlar veren kapsamlı bir çalışma olduğunu söyledi.

İttifaklar, eleştiriler ve yargı süreci

Basın toplantısında bazı CHP'li belediye başkanlarının haklarındaki yolsuzluk soruşturmaları sonucu tutuklanmasına tepki gösteren Yücel, ayrıca CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya değindi. Yücel, "Tertemiz kurultayımızı lekelemeye, CHP'yi adliye köşelerine taşımaya, haksız ve hukuksuz davalarla CHP'nin iktidara yürüyüşüne taş koymaya çalışanlar hedeflerine asla ve asla ulaşamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Mevcut siyaset ve bütçe eleştirisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerinden iktidarı eleştiren Yücel, bütçeyi TBMM'yi etkisizleştirecek ve geniş toplum kesimlerinin sorunlarına çözüm üretmeyecek bir tasarı olarak nitelendirdi. Yücel, bütçenin işçi, emekçi, emekli, memur, esnaf, çiftçi ve öğrencilerin ihtiyaçlarına merhem olmayacağını söyledi.

Yücel, kurultayın geniş bir katılımla gerçekleştirileceğini ve parti içi demokratik yarışa vurgu yaparak tüm adaylara eşit imkan tanınacağını belirtti.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

