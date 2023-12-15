CHP 4 Büyükşehir Başkan Adayını Seçti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlık ettiği Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. Toplantıda konuşan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Parti meclisimizin kararıyla 226 seçim çevresinin 4’ünde Büyükşehir Belediye başkan adayı olmak üzere belediye başkan adaylarımızı belirlemiş bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısında 4 Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı. Yücel, bunlardan 2’sinin daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tarafından duyurulduğunu hatırlattı. Yücel, İstanbul için Ekrem İmamoğlu, Ankara için Mansur Yavaş, Bursa için Mustafa Bozbey ve Balıkesir için Ahmet Akın’ın aday gösterildiğini bildirdi.

Yücel, PM toplantısında örgütün yetkili olduğu il ve ilçelerdeki diğer belediye başkan adaylarını belirtti. CHP Sözcüsü, örgütün yetkili olmadığı yerlerde de il ve ilçe örgütleri, milletvekilleri ve PM üyeleri arasında tam bir uzlaşı sağlanan kişilerin aday olduğunu ifade etti.

Yücel, partilerinin 2019’dan beri Türkiye’nin yarısına sosyal belediyeciliği tanıttığını iddia etti. “Belediyelerimiz geçtiğimiz 4 yılda başta pandemi olmak üzere, deprem, sel gibi doğal afet süreçlerinde, halkımızın yanında olmuştur. Vatandaşımızın ihtiyaç ve taleplerini yüksek organizasyon yetenekleriyle hızlı bir şekilde karşılamışlardır. İnanıyoruz ki 31 Mart seçimlerinde insan odaklı politikalarımızla vatandaşımıza, sıcak bir el uzatan belediyelerimizin sayısını artıracağız.” dedi.