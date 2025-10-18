CHP Ankara 39. Olağan Kongresi: Ümit Erkol Tek Aday

Kongre Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı

CHP Ankara İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. Kongre, mevcut İl Başkanı Ümit Erkol'un açılış konuşmasıyla başladı.

Divan Başkanlığına oy birliğiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin seçildi. Delegelerin oy birliğiyle, seçimlerin "blok liste" yöntemiyle yapılması da kabul edildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasında kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, ayrışma ve bölünme beklentilerine ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Biz bu yolu tam bir birlik, bütünlük içerisinde yürüyeceğiz. Eninde sonunda iktidar olacağız. Yürümeyeceğiz, koşacağız. Yolunuz, yolumuz aydınlık olsun."

Ümit Erkol ise kendisine destek verenlere teşekkür ederek, yeni dönemde CHP'yi iktidar yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Protokol konuşmalarının ardından Divan'a yapılan başvuruyla Ümit Erkol il başkanlığı için tek aday oldu. 650 delegesi bulunan Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde, listelerin ilçe seçim kuruluna devredilmesiyle oy kullanma işlemi başlayacak.

Kongreye parti yöneticilerinin yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

