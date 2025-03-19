CHP Ankara'dan YÖK'e Tepki: İmamoğlu'nun Diploması Neden İptal Edildi?

CHP Ankara İl Başkanlığı, YÖK önünde İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı çıkarken, hukuksuzluk vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 00:46
CHP Ankara'dan YÖK'e Tepki: İmamoğlu'nun Diploması Neden İptal Edildi?

CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan YÖK Önünde Sert Tepki

CHP Ankara İl Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde toplanarak, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 27 diğer kişinin diplomalarının iptal edilmesine karşı çıktı.

İmamoğlu’nun Diplomasi Hukuk ve Yargı Darbesi mi?

Eyleme CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş ve Gülşah Deniz Atalar ile Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve çok sayıda partili katıldı. Özçağdaş, İmamoğlu'nun diplomasının iptalini “bir hukuk ve yargı darbesi” olarak değerlendirdi.

Özçağdaş, İmamoğlu’nun mezuniyetinin yasalara uygun olduğunu ve üniversiteye kabul koşullarını sağladığını vurgulayarak, şöyle konuştu: “İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, hiçbir yetkisi olmadan bu kararı aldı.”

Özçağdaş, iptal kararının arkasındaki imzaların hesap vereceğini ve bu hukuksuzluğun karşısında duracaklarını belirtti. Ayrıca, CHP'nin ön seçim şenliğine tüm yurttaşları davet ederek, İmamoğlu'nun adaylığını destekleyeceklerini ifade etti. Gerekirse iktidar değişikliği yapacaklarını ve bu süreçte korku duymadıklarını sözlerine ekledi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul...

CHP Ankara İl Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar vermesine tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (ortada), burada basın açıklaması yaptı.

CHP Ankara İl Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul...

CHP Ankara İl Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar vermesine tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (ortada), burada basın açıklaması yaptı.

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