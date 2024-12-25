CHP, Asgari Ücret Konusunda Kapalı Grup Toplantısı Düzenledi

CHP Genel Merkezi'nde Kapalı Grup Toplantısı Yapıldı

CHP'nin TBMM kapalı grup toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 1,5 saat sürdü ve asgari ücretle ilgili önemli değerlendirmelere ev sahipliği yaptı.

Açıklamalar ve Saha Çalışmaları

Toplantının ardından CHP'li milletvekilleri, işçilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda saha çalışmaları yapmak üzere gruplar halinde genel merkezden ayrıldılar.

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, genel merkez önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde belirlenen 22 bin 104 lira asgari ücretin asla kabul edilemeyeceğini dile getirdi. Tahtasız, "30 bin liranın altında bir asgari ücret olursa biz yokuz dedik. Bizler sahada ezilen işçimizin, emekçimizin yanında olacağız. Açlık sınırının altında kalan bu asgari ücreti kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.