CHP Başkanı Özgür Özel'den Şehit Piyade Uzman Çavuş Önk İçin Başsağlığı Mesajı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Önk İçin Taziye Mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için başsağlığı mesajı yayınladı.
Sosyal Medya Üzerinden Taziye Mesajı
Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, "Pençe-Kilit harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcı nedeniyle şehit olan Piyade Uzman Çavuşumuz Muhammed Emin Önk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize sabırlar diliyorum." şeklinde ifadelere yer verdi.