CHP Beykoz Meclis Üyesi Nevzat Cebeci Parti Üyeliğinden İstifa Etti

CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci, Facebook paylaşımıyla parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu; meclis üyeliğine bağımsız devam edecek.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 18:40
CHP Beykoz Meclis Üyesi Nevzat Cebeci Parti Üyeliğinden İstifa Etti

CHP Beykoz Meclis Üyesi Nevzat Cebeci Parti Üyeliğinden İstifa Etti

Facebook paylaşımıyla duyuruldu

CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci, parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Cebeci, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, CHP çatısı altında sürdürdüğü siyasi çalışmalar süresince yol arkadaşlarıyla önemli tecrübeler kazandığını belirtti ve kendisine verilen destek ile katkılar için teşekkür etti.

Cebeci açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugüne kadar sabırla ve dirençle üstlendiğim görevlerde ne yazık ki parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması CHP'nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır. Gelinen noktada mevcut şartlar altında CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu karar, yaşadığım süreçlerin ve gördüğüm gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucudur. Beykoz'un ve Beykozluların menfaatlerini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutarak, 'Beykoz Belediye Meclis Üyesi' olarak görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim."

Bu gelişme, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılmasının ardından 10 Mart'tan bu yana başkan vekilliğini yapan Özlem Vural Gürzel'in dün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından partisinden istifa ettiğini duyurmasının ardından geldi.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Silahlı Kavgada Enver Y. Hayatını Kaybetti
2
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
3
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
4
Bolu'da Ahududu Hasadı — Bakan İbrahim Yumaklı: 'Gençlere İhtiyacımız Var'
5
Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
6
Adana'da restorana silahlı saldırı: Garson yaralandı, 17 yaşındaki zanlı tutuklandı
7
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 15 bin 878 Hap Ele Geçirildi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek