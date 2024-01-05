CHP, Can Atalay kararı için harekete geçti: HSK ve Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'na başvurdu

Can Atalay'ın tutukluluğunun devam etmesinin hak ihlali olduğunu belirten AYM'nin ikinci kararına uymayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri için CHP, HSK'ya disiplin soruşturması istedi.

Ayrıca CHP, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ni de AYM kararını tanımadığı ve mahkeme heyetini suçladığı için Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'na görevden çekilmeye çağırdı.

CHP CAN ATALAY KARARIYLA İLGİLİ HSK VE YARGITAYA BAŞVURDU

CHP, AYM'nin Can Atalay'ın tutukluluğunun devamının hak ihlali olduğu yönündeki ikinci kararına rağmen tahliye edilmemesine karşı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin HSK'ya disiplin soruşturması için şikayet edildiğini duyurdu. Şikayetlerin dile getirildiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:



'Heyet başkanı ve üyeleri herkes gibi Anayasa'nın 153. maddesiyle bağlıdır. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı beğenmek zorunda olmasa da uygulamak zorundadır. Heyet üyelerinin fiili sadece hukuki yanlış değerlendirme olarak görülemez, işlenen fiil suç ve hukuki had aşımıdır.'