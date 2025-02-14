CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Takvimi Açıklandı

CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Süreci Başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını belirlemek için örgüt denetiminde yapılacak ön seçim takvimini açıkladı. 11 Şubat'ta başlayan seçim takvimi kapsamında 17-21 Şubat tarihleri arasında cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları alınacak.

Ön Seçim Süreci

CHP'nin açıklamasına göre, ön seçim süreci 17 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihten itibaren aday adayları başvurularını yapabilecek. Ardından örgüt denetimi ile seçim kurulları oluşturulacak.

Sandık Hazırlıkları

18 Şubat Salı gününde ilçe başkanlıkları, sandık yerleri ve her sandıktaki seçmen sayısını belirlemek üzere çalışmalar yapmaya başlayacak. Aday başvuruları 21 Şubat Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

Adayların İlanı ve Oy Kullanımı

Başvuruların kapanmasının ardından, adayların sıralaması ve oy pusulalarının basımı gibi işlemler gerçekleştirilecek. Sonuçlandırılan süreçte, 22 Şubat Cumartesi günü cumhurbaşkanı aday adayları ilan edilecek. Ardından 23 Mart Pazar günü oy kullanma işlemi yapılacak.