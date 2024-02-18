CHP'de Lütfü Savaş krizi sürüyor

CHP, asrın depreminin yaşandığı Hatay'da Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı tekrar aday olarak belirledi. Savaş'ın adaylığı protestolara ve polemiklere neden oldu. Adaylık kararı, depremin birinci yıl dönümünde Hatay'da büyük bir öfke uyandırdı.

Lütfü Savaş, adaylığını sürdüreceğini açıklasa da parti yönetimi, tepkilerin ardından yeniden çalışma başlattı. Hatay'da 4 ekiple yapılan son ankette, Lütfü Savaş'ın seçim vaatlerini ne kadar yerine getirdiği ve deprem sonrası yaptığı işler değerlendirildi. Hataylılara hangi adayı istedikleri de soruldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfü Savaş'tan daha iyi bir seçenek olmadığını sık sık vurguladı. Hatay için doğru seçim yapmak adına çalışmaların sürdüğünü belirten Özel, bölgede yapılan itirazları duyduklarına dikkat çekti. Özel'in açıklamasında yer verdiği ifadeler şu şekilde:

"Hatay'da doğruyu yapmaya çalışıyorum. Son ankete göre son kararı vereceğiz. Biz Hatay'daki itirazı duyuyoruz. Hatay'ın kendi gerçekliği var. İnanın 5. anket olacak. Çok yüksek örneklemlerle çalışıyoruz. Biz Hatay'a başkandan daha güçlü bir alternatif öneremiyorsak bunu yapmamamız lazım yani sadece sosyal medyadaki etki ile değil Hatay'ı dinleyerek karar alacağız."

CHP'de Hatay'da 'Lütfü Savaş' sorunu devam ediyor. Özgür Özel'in bu konuda son sözü söylemesi umuluyor.