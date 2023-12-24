CHP'de şok! CHP milletvekili Gürsel Erol'dan partisine 'Terör' tepkisi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin TBMM'de gerçekleşen terör saldırısına karşı diğer partilerle birlikte imzalanan ortak bildiriye katılmamasına dair tepkisini yazılı bir açıklama ile dile getirdi. Erol, 4 partinin yayınladığı bildiriye kendi imzasını attığını ifade etti. Bu açıklama, gazeteci Barış Yarkadaş tarafından paylaşılırken, CHP yönetiminin tutumunu sert bir dille eleştirdi. Erol'un açıklaması, CHP içindeki terörle mücadele konusundaki yaklaşım farklılıklarını gündeme taşıdı.

CHP'de şok! CHP milletvekili Gürsel Erol'dan partisine 'Terör' tepkisi
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Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, CHP'nin terör saldırısına karşı hazırlanan ortak bildiriye imza atmamasına tepki gösterdiği olay, parti içinde rahatsızlığa yol açtı. Bu durum, parti içindeki milletvekillerinin CHP yönetimine karşı eleştirel bir tutum benimsemesine sebep oldu. Özellikle eski vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş, CHP yönetiminin bu tavrını sosyal medyada eleştirerek sert bir tepki gösterdi.

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Yarkadaş, CHP'nin bildiriye imza atmayışının neden yanlış olduğunu vurgularken, aynı zamanda 4 partinin imzaladığı ortak bildiriye imza atan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un açıklamalarına da yer verdi. Erol'un "imza atmama" tavrını doğru bulmadığına dikkat çekti. Bu durum, CHP içindeki tutum farklılıklarını ve parti yönetimi ile milletvekilleri arasındaki görüş ayrılıklarını ortaya koydu.

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