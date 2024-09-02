CHP'de Tüzük Kurultayı Ve Tarımsal Sorunlar Gündemde

CHP'den Değişim Vurgusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bu hafta gerçekleştirilecek tüzük kurultayıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, "Değişimin ilk adımı olan bu tüzük kurultayından, Türkiye'nin en demokratik, en katılımcı ve kadın haklarına saygılı bir tüzük çıkacak" dedi.

Parti Meclisi Toplantısında Temalar Belirlendi

Yücel, Parti Meclisi toplantısında Genel Başkan Özgür Özel ile beraber bir araya geldiklerini ifade ederek, tüzük reformunun detaylarını paylaştı. Ayrıca, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan saygısızlığa da dikkat çekti.

Çiftçilerin Borcu ve Ekonomik Sorunlar

Yücel, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin raporu doğrultusunda çiftçilerin banka borçlarının geçen yıl %88 oranında arttığını belirtti. "AK Parti döneminde çiftçilerin borcu 2,4 milyar liradan 700 milyar liraya çıktı" diyen Yücel, çiftçilere yönelik desteklerin yetersiz kaldığını ifade etti.

Eğitimde Ekonomik Krizin Etkisi

Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye malzemeleri ve okul servis ücretlerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarının eğitim sektörünü olumsuz etkilediğini kaydeden Yücel, "Veliler ve öğretmenler endişeli, öğrenciler umutsuz" şeklinde konuştu.

Siyasi Davalar ve Gelecek Perspektifi

Öte yandan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davayı eleştiren Yücel, bunun siyasi bir dava olduğunu vurguladı. Ayrıca, tüzük değişikliğiyle birlikte CHP'nin geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğini söyledi.

Sonuç

Yücel, "İnanıyoruz ki, geleceğe en doğru perspektiften bakan bir tüzük çıkacak" ifadeleriyle toplantının umut verici sonuçlanacağını belirtti.