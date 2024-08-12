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CHP'deki Para Sayma Görüntülerine İlişkin İddianame Kabul Edildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki para sayma görüntüleri ile ilgili hazırlanan iddianame, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:20
CHP'deki Para Sayma Görüntülerine İlişkin İddianame Kabul Edildi

CHP'deki Para Sayma Görüntülerine İlişkin İddianame Kabul Edildi

İstanbul'da CHP'nin il başkanlığına ait olduğu öne sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili hazırlanan iddianame, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Duruşmanın ilk oturumu 25 Eylül'de gerçekleştirilecek.

İddianame Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 22 sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkemeye iletildi. Mahkeme, iddianame üzerindeki incelemeleri tamamladıktan sonra ilk duruşma tarihini belirledi.

Para Sayma Görüntülerinin Ortaya Çıkışı

İddianamede, 11 Mart tarihinde X sosyal medya platformunda birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde, kimliği belirsiz bir kişinin siyah çantadan banknotları çıkararak masaya dizdiği belirtildi. Görüntülerin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği ifade edildi.

Görüntülerdeki paranın, 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yöneticisi Ali Rıza Braka tarafından CHP’ye satışıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü. Bu durum, CHP yönetimi ve ilgili şahısların da dahil olduğu bir soruşturma sürecini başlattı.

Geçmişteki Satış İşlemleri

İddianamede, taşınmazların satışına dair 2019 tarihinde yapılan sözleşmelerin detaylarına da yer verildi. Toplamda 14 bağımsız bölümün, CHP adına 11 Aralık 2019'da kaydedildiği açıklandı.

Siyasi Partiler Kanunu ve Bağışlar

CHP'nin başlattığı "Bir Tuğla Da Sen Koy" yardım kampanyasının, Siyasi Partiler Kanunu'na uygun yapılıp yapılmadığı da sorgulanacak. İddianamede, bağışların nasıl kabul edildiği ve hangi şartlar altında gerçekleştiği hakkında bilgiler veriliyor.

Sanıklar ve Cezai Müeyyide Öngörüsü

Aralarında eski belediye başkanları ve parti yöneticilerinin bulunduğu 22 sanığın, Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı işlemlerden dolayı 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağı bildirildi.

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