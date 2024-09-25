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CHP'deki Para Sayma Skandalında İlk Duruşma Gerçekleşti

CHP'deki para sayma görüntülerinin ardından 22 sanığın yargılanmasına başlandı. İddialar, Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılığı içeriyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:58
CHP'deki Para Sayma Skandalında İlk Duruşma Gerçekleşti

CHP'deki Para Sayma Davasında Yeni Gelişmeler

İstanbul'da CHP'nin il binasına ilişkin görüntülerin ardından 22 sanığın yargılanması başladı. Bu duruşma, Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı bağış, kredi veya borç alınması ile ilgili iddialara dayanıyor.

Duruşma Detayları

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuksuz olarak yargılanan altı sanık ve avukatları katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Meryem Gül Çiftci Binici, duruşmayı izlemek üzere salonda yer aldılar.

Önemli Açıklamalar ve Savunmalar

Duruşma sürecinde, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı, müvekkilinin hastane randevusu nedeniyle duruşmada bulunamayacağını belirtti. Ayrıca, duruşma öncesi basın mensuplarına açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dava konusunun seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik bir girişim olduğunu savundu. Çelik, yargılamanın hukuka aykırı olduğunu ve bu tür denetimlerin Anayasa Mahkemesi’nde olması gerektiğini ifade etti.

İddianameye Göre Gelişmeler

İddianamede, 11 Mart tarihinde X sosyal medya platformunda yayımlanan görüntüler üzerine soruşturmanın başlatıldığı vurgulandı. Görüntülerde yer alan paranın, CHP tarafından satın alınan taşınmazlara bağlı olması, dikkat çekti. İddianame, bağışların nasıl yapıldığını ve buna bağlı olarak kanuni düzenlemeleri ayrıntılı bir şekilde ele alıyor.

Sanıklara İtiraz ve Yasal Süreç

Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde, aralarında eski belediye başkanlarının da bulunduğu 22 sanık hakkında, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar ve avukatlarının beyanlarıyla duruşmanın devam etmesi bekleniyor.

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