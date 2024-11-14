CHP'den 7 Bölgeye Yayılacak Adalet Buluşmaları Başlıyor

Adalet Buluşmaları'nın Detayları Açıklandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, düzenlediği basın toplantısında partinin 7 bölgede "Adalet Buluşmaları" gerçekleştireceğini açıkladı. Bu buluşmaların ilki 16 Kasım'da İzmir'de, ikincisi ise 17 Kasım'da Muğla'da gerçekleştirilecek.

Toplantının Amacı ve Katılımcılar

Hukuk politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, kendisiyle birlikte Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ile birlikte basın toplantısını düzenleyerek, Adalet Buluşmaları'nın amacını şöyle açıkladı: "Bu toplantılar sadece birer panel değil, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve toplumsal muhalefetin de görüşlerinin paylaşıldığı katılımcı toplantılar olacak."

Adalet ve Demokrasi Mücadelesi

Gökçen, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından gelişmeler hakkında konuşarak, muhalefet olarak demokrasi, adalet ve insan hakları konularında mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, partinin Adalet Politikaları Danışma Kurulu oluşturduğunu ve bu kurulun uzmanlıklarından yararlanılacağını belirtti.

Yasal Düzenlemelere Dair Değerlendirmeler

Türk Ceza Kanunu'ndaki "casusluk" suçu kapsamının genişletilmesiyle ilgili düzenlemenin kanun teklifinden çıkarılması gerektiğini belirten Gökçen, bu durumun önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Ayrıca, "Orman alanlarının daraltılması ve kadına soyadı dayatması gibi konularda geri adım atıldığını" vurgulayarak toplumsal muhalefete teşekkür etti.

Buluşmalardaki Temalar

Gökçen, Adalet Buluşmaları'nın temalarını da açıkladı. İzmir'de şiddetle mücadele ve adalet, Muğla'da ise çevre, ormanların korunması ve adalet konuları ele alınacak. Bu buluşmalar sayesinde CHP'nin, sivil toplum ve meslek örgütleriyle konulara özel bir bağ kurması hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.