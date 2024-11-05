CHP'den Aile Hekimliği Yönetmeliğine Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Basın Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, basın toplantısı düzenleyerek sağlık hizmetleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Nitelikli Sağlık Hizmetleri İçin Öneriler

Şahbaz, "Nitelikli sağlık hizmeti verilebilmesi için hastaya yeterli süre ve olanak verilmeli, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği bir sağlık sisteminde aile hekimi başına düşen nüfus 2 bin ile sınırlandırılmalıdır." dedi.

Aile Hekimliği Sözleşmesi Eleştirildi

Toplantıda, yeni çıkarılan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği"nin aile hekimleri için bir "eziyet yönetmeliği" olduğunu savunan Şahbaz, bu yönetmelikle aile hekimlerinin özlük haklarının kısıtlandığını ve iş güvencelerinin tehdit altında olduğunu ifade etti.

Şahbaz, yönetmeliğin bir hizmet yönetmeliği değil, aile hekimlerinin aldığı ücreti azaltmak amacıyla oluşturulmuş bir metin olduğunu öne sürdü.

Aile Sağlığı Merkezleri İçin Talepler

Yönetmeliğin derhal geri çekilmesi gerektiğini vurgulayan Şahbaz, "Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği Aile Sağlığı Merkezleri kamu tarafından inşa edilmeli, fiziki ve tıbbi donanımı kamu tarafından gerçekleştirilmelidir. Aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık emekçileri, kadrolu ve iş güvenceli olarak istihdam edilmelidir" dedi.

Son olarak, aile hekimlerinin sık sık dile getirdiği aşı tedarikine yönelik çözüm önerileri sunan Şahbaz, çocukluk ve yetişkin dönemi aşılarının yeterli miktarda sağlanarak koruyucu sağlık hizmetlerinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Nitelikli sağlık hizmeti verilebilmesi için hastaya yeterli süre ve olanak tanınmalıdır" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.