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CHP'den Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Yeni Toplantı Çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, asgari ücretin artırılması için tüm sendikalarla yeni bir toplantı yapılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:12
CHP'den Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Yeni Toplantı Çağrısı

CHP'den Kritik Asgari Ücret Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Taşcıer, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na, tüm sendikaların dahil edileceği yeni bir toplantı yapma çağrısında bulundu.

Asgari Ücret Artışı Eleştirisi

Parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda, asgari ücretin işveren kesimi ve hükümet tarafından teklif sunulmadan açıklandığını savundu. Taşcıer, asgari ücrete yapılan %30'luk zam hakkında eleştirilerde bulunarak, "Yüksek enflasyona rağmen asgari ücreti geçen yıldan az artırdılar. Yeni asgari ücret, daha şubat ayında açlık sınırının altında kalacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Hedefi: Onurlu Yaşam Ücreti

CHP'nin, çalışanların alın terinin karşılığını alabileceği bir düzen kurma mücadelesini sürdürdüğünü belirten Taşcıer, "Asgari ücret, bir açlık-tokluk ücreti değil; onurlu yaşam ve geçim ücreti olmalıdır." dedi.

Seçim Yılı Değerlendirmesi

Taşcıer, 100 milletvekiliyle asgari ücretlilerin çalıştığı bölgelerde saha çalışmaları yapacaklarını belirtirken, MYK toplantısında 2025 yılının 'seçim yılı' olacağı değerlendirmesinde bulunduklarını aktardı. Taşcıer, "Erken seçim çağrımızı 'derhal seçim' diyerek yükselteceğiz." şeklinde konuştu.

Halkı Davet Ettiler

Ayrıca, 28 Aralık Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılacak olan 'Yurttaş Birlikteliği' etkinliğine de davet eden Taşcıer, "Geçinemiyoruz" diyenlerin sivil çağrısına destek olunmasını istedi.

Taşcıer, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na, tüm sendikaların dahil edileceği yeni bir toplantı yapma çağrısında bulunuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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