CHP'den Boğaziçi Üniversitesi'ne girişlerin engellenmesine yönelik suç duyurusu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, parti milletvekilleriyle birlikte Ankara Adliyesi'ne giderek başvuruda bulundu. Özçağdaş, milletvekillerinin 5 Temmuz'da gerçekleşen 157. mezuniyet törenine katılmak ve 1279 gün boyunca devam eden eylemi desteklemek istediklerini ancak rektörün talimatıyla girişlerinin engellendiğini belirtti.

Suç Duyurusu ve İfade Özgürlüğü

Özçağdaş, milletvekillerinin parlamentodaki denetim görevlerinin engellendiğini vurgulayarak, "görevi kötüye kullanma" ve "görevi yapmamak için direnme" suçlarından dolayı suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. CHP İzmir Milletvekili Yüksek Taşkın da Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun süredir devam eden eylemlerin eğitim faaliyetlerini aksatmadığını belirtti.