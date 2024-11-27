CHP'den Çayırhan Termik Santrali İşçilerine Destek Ziyareti

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Çayırhan Termik Santrali'ndeki İşçileri Ziyaret Etti

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santralinde eylem yapan işçileri ziyaret etti. Ziyarette, işçilerin özelleştirme kararına karşı verdikleri mücadeleye destek verdi.

Günaydın, maden sahasında ve santralde 8 gündür süregiden soğuk koşullarda çalışarak ailelerinden ayrı kalan işçilerin çabasını takdir etti. "Ailemizden ayrı kalıyoruz demeden ekmeğinin peşinde olan arkadaşlarımızsınız" diyerek işçilerin emek mücadelesinin değerine vurgu yaptı.

İşçinin ve Emekçinin Hakkını Koruma Vurgusu

Günaydın, ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda, "Bu siyasetin üzerindeki bir konudur" dedi. Farklı siyasi partilere oy veren işçilerin hepsinin yanında olduklarını belirterek, "Burayı hiç kimseye peşkeş çekilmesin" ifadelerini kullandı.

Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının işçilerin emeğinin korunduğu bir yer olma özelliğini sürdüreceğini vurgulayan Günaydın, siyasi parti ayrımını gözetmeden işçi haklarının savunulacağına dair taahhütte bulundu.

İşçilerden Özelleştirme Kararına Tepki

Terminalin önünde eylem yapan işçilerden İlker Asan, özelleştirme kararının iptalini talep ettiklerini belirtti. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi Sekreteri Selim Arslan ise, yaklaşık 500 madencinin kararın geri alınması için yer altına indiğini ifade ederek, "Madencinin sesini duysunlar" çağrısında bulundu.

Maden işçilerinin haklarını korumak amacıyla verdikleri mücadeleye dikkat çeken Arslan, "Varlık satışına hayır" diyerek eylemlerinin sona ermemesi gerektiğini dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve bağlı maden sahaları hakkında özelleştirme kararı alınmasının ardından eyleme başlayan işçileri ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve bağlı maden sahaları hakkında özelleştirme kararı alınmasının ardından eyleme başlayan işçileri ziyaret etti.