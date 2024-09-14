CHP'den Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu Teklifi

CHP'den Yeni İhtisas Komisyonu Teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) "Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu" oluşturulması için hukuki bir öneri sundu. Bu teklif, Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır tarafından hazırlandı ve TBMM Başkanlığına iletildi.

Komisyonun Amaçları

Önerilen komisyon, çocukların en yüksek yararını gözetmek amacıyla, parlamentoda temsilcileri bulunan tüm partilerin eşit katılımıyla işlev gösterecek.

Teklifin Gerekçesi

Teklifin gerekçesinde, çocuk haklarıyla ilgili bir ihtisas komisyonunun, mevcut sorunların çözümünde daha etkin bir rol üstleneceği ifade edildi. Açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocuk haklarının geliştirilmesi, çocukların korunması alanında uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları ile diyalog kuracak, her yasa tasarısını çocuk haklarına uygunluk açısından değerlendirecek, yıllık bütçelerde çocuklara yeterli kaynak ayrılmasını sağlama hedefiyle daimi bir ihtisas komisyonunun kurulmasına ihtiyaç vardır." denildi.